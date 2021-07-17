الصين تعتبر أن انفجار الحافلة في باكستان "اعتداء" وترسل محققين

وكالات:

دانت الصين بشدة، السبت، انفجار الحافلة في شمال غرب باكستان الذي أسفر الأربعاء عن سقوط 12 قتيلاً على الأقل بينهم 9 صينيين، معتبرةً أنه "اعتداء".

وقال وزير الأمن العام الصيني تشاو كيجي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن بكين "أرسلت إلى المكان خبراء تقنيين (...) للمساعدة في التحقيق"، في وقت تحدثت إسلام أباد من جهتها عن "حادث تقني".

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه شيانغ قد اتصل، أمس الجمعة، برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وطالبه بمحاسبة مرتكبي ما وصفه بأنه "هجوم إرهابي" على الحافلة.