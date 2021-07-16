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مقتل مصور بوكالة رويترز خلال تغطية اشتباكات في أفغانستان

03:32 م الجمعة 16 يوليه 2021
مقتل مصور بوكالة رويترز خلال تغطية اشتباكات في أفغانستان

مقتل مصور هندي في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قتل مصور هندي، يعمل لصالح وكالة "رويترز" للأنباء، في إقليم قندهار، جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكره مسؤولون اليوم الجمعة.

وقال بهير أحمدي ،متحدث باسم الإقليم،لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دانيش صديقي، المصور الذي كان يقيم في مومباي، كان يغطي الاشتباكات بين حركة طالبان وقوات الأمن في منطقة "سبين بولداك" بالإقليم، عندما قتل، ربما برصاص أحد القناصة.

وكان صديقي قد قضى الأسبوعين الماضيين في إقليم قندهار، لتغطية الوضع بالإقليم، طبقا لما ذكره أحمدي.

وتشترك منطقة "سبين بولداك" في حدود مع باكستان وقع فيها واحد من المعابر الحدودية الرئيسية.

وسقطت في أيدي حركة طالبان أمس الأول الأربعاء بعد مقاومة قصيرة، طبقا لمسؤولين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان أيضا مقتل المصور الهندي، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وبعد مقتل مصور أمريكي في إقليم هلمند جنوب أفغانستان في عام 2016، أصبح دانيش صديقي ثاني مصور صحفي دولي يلقى حتفه في الصراع الأفغاني الدموي المستمر، طبقا لما قاله رئيس لجنة "سلامة الصحفيين" الأفغانية ومقرها كابول، نجيب شريفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان صديقي أحد أفراد فريق رويترز، الذي فاز بجائزة "بوليتزر" بسبب تغطيته الصحفية لأزمة لاجئي "الروهينجا".

مقتل مصور أفغانستان اشتباكات إقليم قندهار مصور هندي

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