بعد ارتفاع قياسي في إصابات كورونا.. العراق يحذر من "الإغلاق الشامل"

بغداد- (بي بي سي):

أعربت وزارة الصحة العراقية عن قلقها من الارتفاع القياسي للإصابات في يوم واحد، وأعلنت أمس عن 9635 حالة إصابة جديدة و47 حالة وفاة. وهذه أعلى معدلات يشهدها العراق منذ بدء الوباء.

وأصدرت الوزارة بيانا على فيسبوك أعربت فيه عن أسفها لعدم تعاون المواطنين في الامتثال لإجراءات الوقاية والتأخر في تلقي اللقاحات. وحذرت من أنها قد توصي بفرض إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك الإغلاق التام وإغلاق الحدود.

وقررت السلطات في العراق تمديد حظر التجول الجزئي المعمول به في جميع أنحاء البلاد.