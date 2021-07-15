فيضانات عارمة تقتل 4 أشخاص وتدمر منازل في غرب ألمانيا
كوبلنتس (ألمانيا)- (د ب أ):
أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا صباح الخميس وفاة أربعة أشخاص بعد فيضانات عارمة .
وأوضح المتحدث باسم الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس، أن الملابسات الدقيقة للحوادث التي شهدتها مقاطعة آرنفايلر لاتزال غير واضحة ، وأنه تم العثور على الضحايا في أماكن مختلفة.
وأعلنت الشرطة بالمدينة أيضا انهيار ستة منازل بسبب الفيضانات والأمطار المستمرة ليلة الأربعاء/الخميس في بلدة شولد.
وأضافت الشرطة أن هناك عددا كبيرا من المنازل غير مستقر ومهدد بالانهيار.
وبحسب بيانات الشرطة المحلية، هناك أكثر من 30 شخصا مفقودون في الوقت الحالي.
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