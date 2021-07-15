Masrawy logo white

فيضانات عارمة تقتل 4 أشخاص وتدمر منازل في غرب ألمانيا

10:17 ص الخميس 15 يوليه 2021
فيضانات عارمة تقتل 4 أشخاص وتدمر منازل في غرب ألمانيا

كوبلنتس (ألمانيا)- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا صباح الخميس وفاة أربعة أشخاص بعد فيضانات عارمة .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس، أن الملابسات الدقيقة للحوادث التي شهدتها مقاطعة آرنفايلر لاتزال غير واضحة ، وأنه تم العثور على الضحايا في أماكن مختلفة.

وأعلنت الشرطة بالمدينة أيضا انهيار ستة منازل بسبب الفيضانات والأمطار المستمرة ليلة الأربعاء/الخميس في بلدة شولد.

وأضافت الشرطة أن هناك عددا كبيرا من المنازل غير مستقر ومهدد بالانهيار.

وبحسب بيانات الشرطة المحلية، هناك أكثر من 30 شخصا مفقودون في الوقت الحالي.

ألمانيا الشرطة الألمانية فيضانات

الخبر التالى:

ميركل تصل إلى واشنطن للقاء بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مستوى جديد للانخفاض.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا