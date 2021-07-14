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البرلمان العراقي يكلف لجنة "الصحة والبيئة النيابية" بالتحقيق في حريق مستشفى الحسين

05:45 م الأربعاء 14 يوليه 2021
البرلمان العراقي يكلف لجنة "الصحة والبيئة النيابية" بالتحقيق في حريق مستشفى الحسين

مجلس النواب العراقي

العراق - (أ ش أ)

كلفت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، لجنة الصحة والبيئة النيابية، بالتحقيق بحادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن رئاسة البرلمان قررت تكليف لجنة الصحة والبيئة النيابية، للتحقيق بحادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار؛ للكشف عن أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين ورفع تقريرها وتوصياتها إلى رئاسة المجلس بالسرعة الممكنة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء ارتفاع أعداد ضحايا حادث مستشفى الحسين إلى أكثر من 114 قتيلا خلال الساعات الماضية، فيما بلغ عدد الجرحى إلى 70 شخصا.

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مجلس النواب العراقي العراق حريق مستشفى الحسين مستشفى الحسين ذي قار

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