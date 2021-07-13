البحرين تحدث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء

البحرين - (أ ش أ)

أعلنت شئون الطيران المدني البحريني اليوم الثلاثاء، تحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، بناء على توصية الفريق الطبي للتصدي لفيروس (كورونا).

وأوضحت الشئون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أنه تم إدراج (جمهورية موزمبيق، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية ناميبيا، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية التونسية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية أوغندا، جمهورية الدومينيكان) على القائمة الحمراء، بالإضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً وهي (جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية).

وأشارت إلى أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.