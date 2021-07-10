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قتلى في هجوم استهدف قائدًا في شرطة العاصمة الصومالية

08:25 م السبت 10 يوليه 2021
قتلى في هجوم استهدف قائدًا في شرطة العاصمة الصومالية

قتلى في هجوم استهدف قائدًا في شرطة العاصمة الصومال

مقديشو - (ا ف ب)

قتل خمسة أشخاص على الأقل السبت في مقديشو بانفجار سيارة مفخخة استهدف أحد قادة شرطة العاصمة الصومالية، وفق ما أفادت الشرطة.

الهجوم الذي استهدف قائد شرطة منطقة بنادير، التي تضم العاصمة الصومالية، تبنته حركة الشباب الجهادية المرتبطة بالقاعدة التي تقاتل النظام الصومالي منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.

قال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن "المفوض لم يصب بأذى لكن خمسة اشخاص قتلوا واصيب تسعة".

استهدف الانتحاري في السيارة الملغومة موكب المفوض فرحان محمود عند تقاطع طرق مزدحم في العاصمة الصومالية.

وأكد المتحدث أن "هدف الإرهابيين كان استهداف قائد الشرطة وضباط آخرين معه".

وأعلنت حركة الشباب في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت أنها قتلت "عددا كبيرا" من حراس قائد الشرطة ودمرت عدة سيارات.

وقال شاهد عيان يدعى مير آدان "تسبب الانفجار في أضرار جسيمة وفي سقوط العديد من الضحايا من المدنيين والشرطة" مضيفا أنه شاهد ست جثث على الأقل.

وذكر شاهد آخر أن "الدخان غطى الموقع ورأيت العديد من الجثث جميعهم من المدنيين".

تنفذ حركة الشباب بانتظام هجمات ضد أهداف حكومية ومدنيين في مقديشو. وسيطرت على العاصمة الصومالية قبل أن تطردها في 2011 قوة الاتحاد الأفريقي لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية مهمة في البلاد.

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