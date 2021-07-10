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ألمانيا تسجل 952 إصابة و35 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

08:17 ص السبت 10 يوليه 2021
ألمانيا تسجل 952 إصابة و35 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و735 ألفا و420 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 35 وفاة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 91 ألفا و225 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي ثلاثة ملايين و634 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض.​

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ألمانيا معهد روبرت كوخ فيروس كورونا حالات وفاة

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