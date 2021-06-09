السودان يُدين حادث الدهس الإرهابي لعائلة مسلمة في كندا

السودان - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مقاطعة "اونتاريو" بكندا، وأسفر عن مقتل أربعة أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة.

وأعربت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الضحايا وللشعب الكندي على هذا الحادث المؤسف، مؤكدة موقفها المبدئي بإدانة كافة أشكال الإرهاب واستهداف الأشخاص على أساس الدين أو العرق أو أي شكل من أشكال الهوية.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تنتج ثقافة الكراهية وعدم التسامح والعنف، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع الحكومة الكندية في إجراءاتها الرامية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية ومسبباتها.

ودعت المجتمع الدولي للعمل سويا لتعزيز وبناء آليات نشر ثقافة ومفاهيم التسامح والتعايش ونبذ التطرف والعنف.