الصراع في تيجراي: سكان في الإقليم الإثيوبي يستغيثون من المجاعة

أديس أبابا- (بي بي سي):

قال سكان أحد مناطق إقليم تيجراي الإثيوبي لبي بي سي إنهم على شفا المجاعة بعد نفاد كل ما يمكن أن ياكلونه.

ويقول السكان في منطقة قفتة حميرةـ الواقعة بالقرب من حدود السودان وإريتريا، إنهم لم يعد يتوفر لديهم أي طعام بعدما نهب قطاع طرق ممتلكاتهم وماشيتهم وتركوهم يتضورون جوعا.

وقد كانت هناك دوما تحذيرات من مجاعة وشيكة في تيجراي بعد تدمير المحاصيل والمنازل والمستشفيات مع تصاعد أزمة تيجراي والمواجهات بين السلطات الإقليمية وقوات الحكومية الإثيوبية، منذ نوفمبر الماضي، ومخاوف من نشوب حرب أهلية.

وتعرضت الحكومة الإثيوبية لانتقادات لبطء السماح لعمال الإغاثة بالوصول إلى المتضررين في الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا، لكنها تقول إنه قد سُمح لهم بدخول أغلب المناطق.

وكان الجيش الإثيوبي قد شن عملية عسكرية ضد الحزب الحاكم سابقاً في الإقليم والمعروف باسم جبهة تحرير شعب تيجراي.