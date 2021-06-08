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هبوط مروحية للقوات الجوية الهندية اضطراريا ونجاة من عليها

09:12 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
هبوط مروحية للقوات الجوية الهندية اضطراريا ونجاة من عليها

هبوط مروحية للقوات الجوية الهندية

نيودلهي-(أ ش أ):

أفادت مصادر هندية بأن مروحية من طراز "دروف" تابعة للقوات الجوية هبطت اضطراريا في مهبط للطائرات شرقي منطقة "لداخ".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء عن هذه المصادر قولها إنه تم إجلاء طيارين اثنين وشخص آخر كانوا على متن المروحية بأمان، إلا أنهم يعانون من بعض الإصابات الطفيفة.

ولم يتضح بعد أسباب وقوع الحادث.

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القوات الجوية الهندية نيودلهي هبوط مروحية

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