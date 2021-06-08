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العراق: اعتقال قيادي في تنظيم داعش بنينوي

12:41 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
العراق: اعتقال قيادي في تنظيم داعش بنينوي

تنظيم داعش

العراق - (أ ش أ)

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي غربي نينوى.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء الاثنين، عن الاستخبارات العراقية في بيان قولها إنه "بتنسيق معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات مكافحة إرهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تم القبض على الارهابي المكنى (أبو إلياس) المسؤول الإداري لما يسمى بـ(فرقة عين جالوت)".

وأضافت أنه "جرى مداهمة منزله في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى والقبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

هذا المحتوى من

تنظيم داعش العراق نينوي الإرهاب

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