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العراق: مقتل وإصابة 9 من قوات البيشمركة إثر هجوم لحزب العمال في دهوك

12:22 م السبت 05 يونيو 2021
العراق: مقتل وإصابة 9 من قوات البيشمركة إثر هجوم لحزب العمال في دهوك

العراق

أربيل- أ ش أ:

أعلن وكيل وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق سربست لزكين، السبت، مقتل وإصابة 9 من البيشمركة جراء هجوم لحزب العمال في محافظة دهوك.

وقال لزكين، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "ضحايا قوات البيشمركة سقطوا نتيجة كمين نصبه مسلحو حزب العمال (بي كاكا) في جبل متينا أمام قضاء العمادية في محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 5 من الجهد الهندسي في قوات البيشمركة، وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بواجب تمشيط ورفع الألغام والحواجز في تلك المنطقة".

العراق قوات البيشمركة حزب العمال في دهوك

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