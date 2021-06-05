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بكين تدين حظر بايدن الاستثمار في شركات صينية.. وتتوعد بالرد

10:03 ص السبت 05 يونيو 2021
بكين تدين حظر بايدن الاستثمار في شركات صينية.. وتتوعد بالرد

متحدث الخارجية الصينية وانج وينبن

بكين- (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن بكين تعارض بشدة توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بحظر الاستثمار في عشرات الشركات الصينية.

وأدلى وانج بهذه التصريحات في إفادة صحفية أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية "تعمم مفهوم الأمن القومي، وتسيء استغلال سلطة الدولة وتقمع بلا ضمير الشركات الصينية وتقيدها"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت.

ووقع الرئيس بايدن أمرا تنفيذيا يوم الخميس يضع عشرات الشركات الصينية على القائمة السوداء، ويحظر على الكيانات الأمريكية الاستثمار بها.

وأوضح المتحدث الصيني أن ما قام به الجانب الأمريكي "قوض قواعد السوق ونظامها، وأضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وكذلك مصالح المستثمرين العالميين بما في ذلك مصالح المستثمرين الأمريكيين".

ودعا وانج الإدارة الأمريكية إلى سحب القرار و"توفير بيئة تجارية واستثمارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية".

وقال: "ستتخذ الصين الإجراءات الضرورية لتحمي بشكل حازم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

الصين جو بايدن الشركات الصينية واشنطن وانج ون بين

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