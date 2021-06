بعد هزيمة الجيش الإثيوبي.. ماذا يحدث في تيجراي؟

كتبت – إيمان محمود:

ثمانية أشهر من القتال العنيف شهدها إقليم تيجراي الإثيوبي بين قوات آبي أحمد بدعم إريتري وجبهة تحرير شعب تيجراي، قبل أن تنجح الأخيرة في تحويل الدفّة لصالحها واستعادة مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، وإجبار القوات الإثيوبية والإريترية على الانسحاب ووقف إطلاق النار.

وعلى مدى الأشهر الماضية، خلف القتال في تيجراي آلاف القتلى ونزح أكثر من مليوني شخص بعد دخول القوات الإثيوبية إلى الإقليم، مما أدى لسوء الأوضاع ومواجهة 350 ألف شخص شبح المجاعة.

وشنّ آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا عملية عسكرية في الإقليم في نوفمبر الماضي، ردا على رفض الجبهة الإصلاحات السياسية وتقارير عن تحركات عسكرية والاستيلاء على قواعد للجيش، ونجح خلال الشهر ذاته في الاستيلاء على عاصمة الإقليم.

وبعد تغيرات الوضع الميداني خلال الأيام الماضية، استطاعت جبهة تحرير تيجراي استعادة العاصمة، وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد.

ونشرت وسائل إعلام رسمية بيان الحكومة، بعد وقت قصير من فرار الإدارة المؤقتة لتيجراي، التي عينتها الحكومة المركزية من العاصمة ميكيلي، ودعوتها لوقف إطلاق نار "لدواع إنسانية للسماح بإيصال مساعدات إلى هناك" وفق تعبيرها.

وقال بيان إثيوبيا إن وقف إطلاق النار "سيمكن المزارعين من حراثة أراضيهم، ومجموعات الإغاثة من العمل بدون أي حركة عسكرية حولها، والانخراط مع فلول (حزب تيجراي الحاكم السابق) الذين يسعون إلى السلام"، مضيفا أن الجهود المبذولة لجلب قادة تيجراي السابقين للعدالة ستتواصل.

وذكرت إثيوبيا أن وقف إطلاق النار مستمر حتى نهاية موسم الزراعة المهم في تيجراي، علما أن الموسم ينتهي في سبتمبر، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأمرت الحكومة جميع السلطات الفدرالية والإقليمية باحترام وقف إطلاق النار.

أما جبهة تحرير شعب تيجراي، فأعلنت رفضها الامتثال لوقف إطلاق النار، وتعهّدت بملاحقة القوات الحكومية وطردها من الإقليم.

وبعد الانتصار الذي حققته قوات تيجراي، ضجّت شوارع العاصمة بالفرحة العارمة، وخرج المواطنون إلى شوارعها يوم الثلاثاء للاحتفال بالنصر.

First job is done, #Tigray is free from enemies and rapists. Now we urge humanitarian organizations to devise a way to reach the ones who are starving in every corner of Tigray. Make sure services are provided to women and children @USAIDSavesLives

pic.twitter.com/SGj8wmRm3w