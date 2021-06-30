روسيا تعارض تعيين الألماني شميدت مفوضًا أمميًا للبوسنة والهرسك

نيويورك - أ ش أ:

أعلنت روسيا اعتراضها على تعيين الدبلوماسي الألماني كريستيان شميدت مفوضا ساميا لشؤون البوسنة والهرسك لعدم الالتزام بالتدابير المتبعة أثناء تعيينه.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن تعيين شميدت لم يصادق عليه من قبل الأطراف البوسنية ومجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن شميدت كان المرشح الوحيد وتم إقرار تعيينه بسرعة وبدون أي مناقشات من قبل اللجنة الإدارية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام بشأن البوسنة والهرسك، مضيفا أن "اللجنة لم تصغ إلى رأي روسيا والأطراف البوسنية".

وكان العضو في رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، الذي يمثل الجمهورية الصربية، أحد الكيانين المشكلين لدولة البوسنة والهرسك الاتحادية، قد أعلن أن تعيين مفوض سامي جديد في 27 مايو بدون قرار مجلس الأمن الدولي يعد انتهاكا لاتفاقية دايتون التي أنهت الحرب في البوسنة في التسعينيات، وأنه يتعارض مع القانون الدولي ودستور البوسنة والهرسك.

ودعا دوديك لإغلاق مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.

من جهته، قال شميدت إنه يعتزم التوجه إلى موسكو لتسوية الخلافات بشأن تعيينه.​