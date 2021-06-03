الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية تتولى تأمين رئيس الوزراء المرتقب بينيت

تل أبيب- (د ب أ):

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت)، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل، أنه تولي مهمة تأمين نفتالي بينيت الذي من المقرر أن يكون رئيس الوزراء القادم في إسرائيل.

ووصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأمر بأنه "غير طبيعي" لأن الشين بيت عادة ما يتولى حماية رئيس الوزراء بعد أدائه اليمين.

وأرجع الجهاز تقديم التأمين لليميني المتشدد إلى تزايد التهديدات له.

وذكرت هآرتس أن الحماية الشخصية لبينيت وزميلته في الحزب أييليت شاكيد زادت مؤخرا.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قد انتقد بينيت بشدة واتهمه بـ "الخيانة" بدخوله في الائتلاف الجديد.