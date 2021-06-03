Masrawy logo white

الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية تتولى تأمين رئيس الوزراء المرتقب بينيت

12:42 م الخميس 03 يونيو 2021
الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية تتولى تأمين رئيس الوزراء المرتقب بينيت

نفتالي بينيت

تل أبيب- (د ب أ):

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت)، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل، أنه تولي مهمة تأمين نفتالي بينيت الذي من المقرر أن يكون رئيس الوزراء القادم في إسرائيل.

ووصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأمر بأنه "غير طبيعي" لأن الشين بيت عادة ما يتولى حماية رئيس الوزراء بعد أدائه اليمين.

وأرجع الجهاز تقديم التأمين لليميني المتشدد إلى تزايد التهديدات له.

وذكرت هآرتس أن الحماية الشخصية لبينيت وزميلته في الحزب أييليت شاكيد زادت مؤخرا.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قد انتقد بينيت بشدة واتهمه بـ "الخيانة" بدخوله في الائتلاف الجديد.

نفتالي بينيت الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي

الخبر التالى:

مسؤول فلسطيني: 2000عائلة في غزة دون مأوى بعد تدمير إسرائيل منازلها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

668

متعافون اليوم

264557

إجمالي الإصابات

15178

إجمالي الوفيات

193491

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا