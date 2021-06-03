عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة إسرائيلية

القدس- (د ب أ):

أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها ،إن المستوطنين برفقة المتطرف"ايهودا غليك" اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ووفق المصادر، أجرى مستوطنون مقابلات صحفية في باحات الأقصى خلال عملية الاقتحام، في انتهاك صارخ لحرمة الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية ، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال الشهر الماضي بين جنود إسرائيليين و فلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ، وردت إسرائيل بقصف القطاع .

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من مايو الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.