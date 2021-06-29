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تشييع جثامين ضحايا القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي العراقي

10:18 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
تشييع جثامين ضحايا القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي العراقي

الحشد الشعبي العراقي

بغداد - (د ب أ)

جرت في بغداد اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين ضحايا القصف الجوي الأمريكي لمواقع قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية في قضاء القائم 500كم أقصى غربي العراق.

واحتشد آلاف العراقيين وكبار قادة الحشد الشعبي في حي الكرادة ببغداد للمشاركة في مراسم تشييع جثامين أربعة من مقاتلي الحشد، الذين قتلوا في الضربة الجوية الأمريكية فجر أمس الاثنين، حاملين أعلام العراق وفصائل الحشد الشعبي وصور الضحايا.

وتعالت أصوات المشاركين في مراسم التشييع للمطالبة بالقصاص من أمريكا ثأرا للضحايا في ظل انتشار كبير لقوات الحشد الشعبي لتأمين الحماية.

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد ترأس اجتماعا استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي على مواقع أحد ألوية الحشد الشعبي المرابطة في قضاء القائم بأقصى غربي العراق.

واعتبر المشاركون في الاجتماع أن هذا "القصف يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ترفضه كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية،" بحسب بيان، وطالبوا بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

الحشد الشعبي العراقي القصف الأمريكي الحدود العراقية السورية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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