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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني بليبيا

07:51 م الأحد 27 يونيو 2021
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني بليبيا

أنطونيو جوتيريش

طرابلس - (أ ش أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا.

وأضاف الأمين العام - في تصريح نقلته صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا الرسمية اليوم الأحد حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا يقدر بنحو ( 1.3 ) مليون شخص، بزيادة قدرها 400 ألف شخص منذ العام الماضي ،داعيا المجتمع الدولي على توفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لكل من هم بحاجة لها.

وأشارت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم عدة برامج تعزز سبل العيش في ليبيا كالمشروعات التي تركز على دعم الصحة، ووفرة الغذاء، والتعليم، والكهرباء، والصحافة، والريادة، والمرأة وغيرها من الجوانب المهمة لحياة الليبيين.

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أنطونيو جوتيريش ليبيا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي

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