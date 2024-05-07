الأردن يدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلة مساعدات لغزة

عمان - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداء مستوطنين متطرفين، اليوم الثلاثاء، على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون "إيريز".

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إسرائيل مسؤولية الاعتداء على قوافل المساعدات، مشددا على أن فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وسماحها بهذه الاعتداءات، يعد خرقا لالتزاماتها القانونية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وجدد القضاة، دعوته للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف دولي واضح يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل ضرورة الالتزام بها، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة ووقف اعتداءات المستوطنين عليها.

وقال إن قافلة المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعرضت، اليوم، إلى اعتداء من مستوطنين متطرفين وهي في طريقها نحو معبر بيت حانون "إيريز"، والعبث بحمولتها، إلا أنها تابعت مهمتها رغم الاعتداء، انطلاقا من الحرص الأردني على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، ووصلت وجهتها.