إعدام 21 شخصًا بتهمة الانتماء لحركة الشباب في الصومال

مقديشو - (بي بي سي)

نفذت عقوبة الإعدام بحق 21 رجلاً في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية في مدينة جالكعيو، في محافظة مدوج وسط البلاد.

واتهم المحكوم عليهم بالانتماء إلى جماعة الشباب الإسلامية، وقالت الإذاعة الرسمية إن 18 منهم ارتكبوا اغتيالات وهجمات بالقنابل على مدى 10 سنوات تقريبا.

وأفادت تقارير بأن قتالاً عنيفًا اندلع أثناء تنفيذ الحكم. إذ هاجم مسلحو حركة الشباب الجيش الوطني.

ورغم أن محاكم الصومال تصدر عادة أحكامًا بالإعدام، لكن هذه أول مرة يحكم بها على عدد كبير من المتهمين في يوم واحد. مما يجعلها أضخم عملية إعدام على الإطلاق تنفذ على منتمين لـ"حركة الشباب" منذ ظهورها عام 2006.