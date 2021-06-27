وزير الخارجية الأردني: نقف إلى جانب العراق لمواجهة التحديات

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاحد، أن قمة بغداد أكدت ضرورة إنهاء الأزمة السورية والتوصل إلى حل نهائي في ليبيا.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية مصر والعراق حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قمة بغداد ناقشت ملفات مختلفة وعكست توافق القادة في مواقفهم إزاء قضايا المنطقة وضرورة التنسيق المشترك "، لافتا الى أننا "نقف معاً لمواجهة التحديات المشتركة".

وأضاف، أننا "نقف إلى جانب العراق لمواجهة التحديات"، مبينا أن "الحكومة الاردنية تدعم العراق في إعادة البناء وعلاقتنا تنطلق وفق المصالح المشتركة".

وتابع أنه "يجب تحييد العراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية"، موضحا أن "قمة بغداد عكست إرادة القادة في تعزيز التعاون المشترك".

وأكد كذلك إن "التعاون العراقي - الأردني - المصري سيساهم في تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة.