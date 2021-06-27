قاضي المحكمة العليا في البرازيل يلغي جميع الأحكام ضد الرئيس الأسبق لولا دي سلفا

برازيليا - (أ ش أ):

ألغت المحكمة العليا في البرازيل الأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق للبلاد لولا دي سيلفيا.

وذكرت صحيفة (ذا فولها) البرازيلية أن قاضي المحكمة العليا استجاب لطلب من محامي حزب العمال ليبطل جميع قرارات قاضي التحقيق السابق في دعاوى الفساد ضد لولا.

واعتبر قضاة المحكمة العليا أن قاضي محكمة الدائرة الثالثة عشر الذي أصدر الأحكام ضد لولا كان متحيزًا ضد الرئيس الأسبق في جميع القضايا.