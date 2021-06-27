إعطاء نحو 2.89 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

نيويورك - (د ب أ)

تم إعطاء أكثر من 2.89 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 180 دولة، ضمن أكبر حملة تطعيم في التاريخ، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وكان أحدث معدل حوالي 43.6 مليون جرعة في اليوم.

وتم إعطاء 322 مليون جرعة حتى الآن في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 748399 جرعة في اليوم.

وتكفي اللقاحات التي تم إعطاؤها لتطعيم 18.9% من سكان العالم.