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ألمانيا تسجل 592 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

08:51 ص السبت 26 يونيو 2021
ألمانيا تسجل 592 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أرشيفية

برلين- (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 592 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، سجل المعهد ألفا و108 إصابات جديدة يوم السبت الماضي.

كما سجل المعهد 68 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 99 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي، بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام اليوم السبت 9ر5 حالة (2ر6 حالة أمس الجمعة). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

ووفقًا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و726 ألفا و172 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 90 ألفا و746 حالة. وبلغ عدد المتعافين ثلاثة ملايين و618 ألف و2400 حالة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 78ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 78 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

ألمانيا معهد روبرت كوخ حالات وفاة فيروس كورونا

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