الهند تسجل 48 إصابة بسلالة دلتا لفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب أ):

اكتشفت الهند 48 حالة إصابة بسلالة دلتا لفيروس كورونا وذلك فى 11 ولاية ، لكن السلطات تقول إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ذلك يمثل تهديدا كبيرا أم لا ، فى الوقت الذى أعلنت فيه ولاية نيوجيرسى الأمريكية أنها لم تسجل أمس أى حالات وفاة بالمستشفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الهند سجلت رقما قياسيا ليوم واحد من التطعيمات خلال الأسبوع الجاري بإعطاء أكثر من 8 ملايين لقاح فى يوم واحد .

وفى الوقت ذاته قال حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل مورفي على موقع "تويتر" إن الولاية لم تسجل أي وفيات بفيروس كورونا داخل المستشفيات أمس للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو الماضي.

وتتأهب مدينة نيويورك لإنهاء العام الدراسي بأدنى معدل إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

ومن ناحية أخرى ، دعا أكبر تجمع لرجال الأعمال في روسيا الحكومة إلى جعل التطعيم إلزاميا لجميع البالغين الأصحاء.

وفى أستراليا سيخضع أكثر من 500 ألف شخص من سكان سيدني لإجراءات الإغلاق في ظل كفاح أستراليا المحموم للسيطرة على تفشي فيروس دلتا شديدة العدوى.