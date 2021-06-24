بعد ساعات من اعتقاله.. وفاة ناشط سياسي فلسطيني بالضفة الغربية

الضفة الغربية- (بي بي سي):

أعلن محافظ الخليل جبرين البكري في بيان عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله، موضحا أن "قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت نزار خليل بنات وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية مما استدعى نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتبينت وفاته".

أما عائلة الناشط فقالت إن "نزار تعرض للضرب المبرح من قبل حوالي 20 عنصراً من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله عند فجر اليوم.

وصرح شاكر طميزي محامي الناشط نزار بنات، أن الجثمان سيحول للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

والناشط نزار بنات معارض للسلطة الفلسطينية ومعارض للتنسيق الأمني مع إسرائيل وناشط ضد الفساد واعتقل عدة مرات من قبل أجهزة أمن السلطة بسبب انتقاده لها.