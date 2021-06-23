الاحتلال الإسرائيلي يغلق كافة الطرق جنوب نابلس

نابلس - (د ب أ):

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل قوله إن "جرافات الاحتلال تعمل منذ ساعات الصباح، على إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح، الذي يشهد فعاليات في إطار المقاومة الشعبية لمواجهة إقامة بؤرة استيطانية على قمته".

وأضاف أن "الاحتلال منع المواطنين من الوصول إلى الجبل"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات لن تثنينا عن مواصلة النضال ومواجهة الأطماع الاستيطانية".

ويشهد جبل صبيح، التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، منذ أسابيع فعاليات شعبية في إطار المواجهة ضد إقامة البؤرة الاستيطانية، قتل خلالها خمسة شبان برصاص القوات الإسرائيلية.