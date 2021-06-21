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روسيا: التقييمات الأمريكية السلبية لقمة بوتين بايدن مجرد هراء

11:36 م الإثنين 21 يونيو 2021
روسيا: التقييمات الأمريكية السلبية لقمة بوتين بايدن مجرد هراء

ماريا زاخاروفا

روسيا - (أ ش أ)

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التقييمات السلبية لنتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن من قبل الباحثين الأمريكيين، مجرد "هراء".

وقالت زاخاروفا - في تصريحات صحفية أوردتها قناة "رسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن تلك التقييمات "لا تحاكي الواقع"، مضيفة أن مثل هذه التصريحات "نموذج كلاسيكي من الدعاية الأمريكية"، مشيرة إلى أن الباحثين السياسيين الأمريكيين "يستغلون مناقشة العقوبات الإضافية، وهم دائمًا يستفيدون من الموجة الإعلامية هذه".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عقدا أول لقاء لهما منذ تولي بايدن منصب الرئاسة الأمريكية، في جنيف في الـ16 من يونيو الجاري.

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ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية قمة بوتين بايدن روسيا

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