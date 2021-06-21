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وزير خارجية بريطانيا يصل فيتنام في مستهل جولة بمنطقة جنوب شرق آسيا

05:44 م الإثنين 21 يونيو 2021
وزير خارجية بريطانيا يصل فيتنام في مستهل جولة بمنطقة جنوب شرق آسيا

دومينيك راب

لندن - (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، إلى فيتنام، وهي المحطة الأولى في مستهل جولة تشمل ثلاث دول في منطقة جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز وجود المملكة المتحدة في المنطقة.

وقال راب، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "هبطت للتو في فيتنام، أول محطة في جولة جنوب شرق آسيا، حيث اتطلع لمناقشة سبل تعزيز التجارة والأمن ومعالجة التحديات، مثل تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا المستجد".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني بالمسؤولين الفيتناميين، إلى جانب مشاركته في اجتماع لدول الآسيان غدا الثلاثاء، ثم يتوجه إلى كمبوديا بعد غد الأربعاء، على أن يختتم جولته بزيارة إلى سنغافورة يوم الخميس.

وتأتي جولة وزير الخارجية البريطاني إلى فيتنام وكمبوديا وسنغافورة بعد أسبوع من إعلان بريطانيا الخطوط العريضة لاتفاقية تجارة حرة مع أستراليا، وهي الأولى التي تتفاوض عليها البلاد بمفردها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين فيتنام وبريطانيا عام 1973، وفي 2010 بدأت شراكتهما الاستراتيجية الحالية التي تشمل التعاون في العديد من المجالات.

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دومينيك راب لندن بريطانيا فيتنام آسيا

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