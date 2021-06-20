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سقوط قتيل و6 مصابين من جراء إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

11:27 م الأحد 20 يونيو 2021
سقوط قتيل و6 مصابين من جراء إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

لقي شخص مصرعه، وأُصِيب ستة آخرون، من جراء إطلاق نار في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت إدارة شرطة أوكلاند -في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن هناك خمسة ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، بالإضافة إلى امرأتين بالغتين، سارت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابة بطلق ناري.

وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا الرجال -يبلغ من العمر 22 عامًا من مدينة سان فرانسيسكو- أُعلن عن وفاته في المستشفى، لكنها أشارت إلى أن الستة الآخرين في حالة مستقرة.

وبعد وقوع إطلاق النار، أفادت الشرطة بأنه تم إلقاء القبض على رجلين مسلحين شوهدا وهما يفران من المنطقة، ولم يذكر المسؤولون أي معلومات عن أي من المشتبه بهما.

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الشرطة الأمريكية حادث إطلاق نار ولاية كاليفورنيا

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