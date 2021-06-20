رئيس وزراء السويد يقترح حلا أخيرا لإنقاذ حكومته

ستوكهولم- (د ب أ):

أطلق رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين محاولة أخيرة لتسوية أزمة الحكومة بالإعلان عن أنه سيتم إعادة التفاوض بشأن اقتراح لتخفيف القواعد بشأن الإيجارات، الذي جعل حلفاءه السابقين في اليسار يتحولون ضده، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وستجري منظمات الإتحاد السويدي للمستأجرين وملاك الأراضي محادثات حتى الأول من سبتمبر المقبل، للحصول على فرصة لإيجاد حل حول كيفية تحديد الإيجارات في الشقق المبنية حديثا، طبقا لما ذكره لوفين في مؤتمر صحفي مع آني لوف، زعيمة حزب الوسط اليوم الأحد.

وسيتعين الآن على حزب اليسار، الذي أثار الأزمة بسحب دعمه للحكومة في مسعى لوقف خطط لتخفيف قواعد الإيجار للشقق المبنية حديثا، تحديد ما إذا كان لوفين بذل جهودا كافية لتلبية مطلبه.

وإذا لم يكن كذلك، مازال لوفين يواجه أغلبية توعدت بدعم تصويت بحجب الثقة غدا الاثنين، من شأنه أن ينهي فعليا ولايته في الحكومة.