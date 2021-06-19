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خبير بريطاني: لا أثق في تفوق سرعة التطعيمات على معدل انتشار سلالة "دلتا"

10:15 م السبت 19 يونيو 2021
خبير بريطاني: لا أثق في تفوق سرعة التطعيمات على معدل انتشار سلالة "دلتا"

سلالة دلتا

لندن - (د ب أ)

قال البروفيسور آدم فين، الذي يقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن اللجنة المشتركة للتطعيمات، إنه لا يشعر بالثقة في أن معدل التطعيم الحالي سوف يفوق معدل انتشار سلالة "دلتا" لفيروس كورونا.

وأضاف: "لا أشعر بالثقة.. ولكن هناك بعض الأسباب التي تدعو للتفاؤل"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتابع: "لا تزال أحدث أرقام مكتب الإحصاء الوطني تظهر ارتفاعا، ولكن هذا الارتفاع لم يتسارع تماما بقدر ما كنت أخشى خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف: "كلما أسرعنا في إعطاء الجرعات الثانية خاصة لكبار السن، كلما قلت موجة دخول المستشفيات التي سنشهدها هذه المرة".

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