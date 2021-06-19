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القوات الإثيوبية تقتل العشرات في منطقة أورومو

06:10 م السبت 19 يونيو 2021
القوات الإثيوبية تقتل العشرات في منطقة أورومو

القوات الإثيوبية

نيروبي - (د ب أ)

قبل فترة قصيرة من الانتخابات في أثيوبيا، أبلغت السلطات في ثاني أكبر دولة في أفريقيا عن نجاحها في إحراز انتصارات على ما تصفهم بأنهم متمردي جيش تحرير أورومو.

وأعلنت مفوضية الشرطة في أورومو أن عشرات من مقاتلي جيش تحرير أورومو قتلوا إضافة إلى أحد القادة خلال العملية التي بدأت قبل أربعة أيام.

ويوجه الاتهام إلى جيش تحرير أورومو الذي يقول إنه يحارب من أجل حقوق أقلية أورومو العرقية بمسؤوليته عن الهجمات القاتلة على الحكومة المركزية وكذلك على الجماعات العرقية الأخرى.

ويخوض الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد الانتخابات فى الأسبوع المقبل في ستين دائرة انتخابية في هذه المنطقة دون معارضة.

ألقى النزاع في إقليم تيجراي بظلاله على استطلاعات الرأي حيث تم توجيه اتهامات إلى الحكومة في أديس أبابا مرارًا باستخدام العنف والاغتصاب ضد سكان تيجراي.

القوات الإثيوبية منطقة أورومو الانتخابات في أثيوبيا أثيوبيا متمردي جيش تحرير أورومو

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