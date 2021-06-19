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ألمانيا تسجل 1108 إصابات جديدة و99 وفاة بفيروس كورونا

08:53 ص السبت 19 يونيو 2021
ألمانيا تسجل 1108 إصابات جديدة و99 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية الألمانية 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و99 وفاة ناجمة عنه، وسط انخفاض في معدل الإصابة الأسبوعي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، حسبما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم السبت، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و721 ألفا و139 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 90 ألفا و369 حالة .

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 3 ملايين و601 ألف و200 شخص حتى الآن.​

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فيروس كورونا ألمانيا حالات وفاة معهد روبرت كوخ

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إجمالي الوفيات

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إجمالي المتعافين

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