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شكري يلتقي وزيرة الخارجية الليبية في قصر التحرير غدا

07:21 م الجمعة 18 يونيو 2021
شكري يلتقي وزيرة الخارجية الليبية في قصر التحرير غدا

سامح شكري

وكالات:

يستقبل وزير الخارجية، سامح شكري، غدا السبت، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

وزار أمس، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس"، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا.

وحمل رئيس المخابرات رسالة من الرئيس السيسي تؤكد على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

سامح شكري وزير الخارجية المصري ليبيا نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية قصر التحرير

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