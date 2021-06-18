Masrawy logo white

الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقع الإدارة المدنية شمال قطاع غزة (فيديو)

12:37 ص الجمعة 18 يونيو 2021
الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقع الإدارة المدنية شمال قطاع غزة (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

وكالات:

قصفت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقع الإدارة المدنية شمالي قطاع غزة.

كما شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لكتائب القسام التابعة لحركة حماس، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكر مصدر في غزة لمصراوي، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للقسام، شمالي قطاع غزة.

وذكر حسابات رسمية لفصائل فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة".

فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، في أعقاب غارات الاحتلال على القطاع.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة القدس فلسطين مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية

الخبر التالى:

الخطوط الجوية النيوزيلندية تتوقع تسجيل خسائر في 2021

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
606

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرطوبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا