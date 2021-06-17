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تعديل وزاري محدود في قطر

12:31 م الخميس 17 يونيو 2021
تعديل وزاري محدود في قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وكالات:

ذكر بيان صادر عن البلاط الأميري في قطر، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عين مسعود العامري وزيرا للعدل في تعديل وزاري محدود.

أصدر الأمير تميم أمرا أميريا يحمل الرقم 2 لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ونص الأمر على أن يعين مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل، وقد أدى العامري أمام أمير البلاد، اليمين القانونية وزيرا للعدل، بالديوان الأميري صباح اليوم، ووفق وكالة "قنا" الرسمية.

كما أصدر أمير قطر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص الأمر على أن يعهد إلى عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بالإضافة الى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقرر الأمير تميم أيضا تعيين عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائبا عاما.

تميم بن حمد آل ثاني سعود العامري زير العدل طر

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