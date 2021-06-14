الكويت تعلن رصد المتحور الهندي من كورونا "دلتا" في البلاد

الكويت- (د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا "دلتا" في الكويت.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمحور دلتا المعروف باسم(المتحور الهندي) من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية( كونا) اليوم عن السند قوله إن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

ولفت إلى أن المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن.

وأضاف السند أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة .