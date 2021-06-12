الرئيس الروسي يشدد على ضرورة توسيع حملة التطعيم ضد كورونا

موسكو - (أ ش أ):

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على أهمية توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد، وقال إن عدد الأشخاص الذين جرى تطعيمهم ضد الفيروس في روسيا وصل إلى 18 مليون شخص، في حين لم يتم تسجيل أي حالات لمضاعفات خطيرة.

وأوضح بوتين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن حجم إنتاج لقاحات فيروس كورونا المصنعة في روسيا يمكن أن يلبي احتياجات كل من يريد التطعيم، مضيفا أن "القضية تكمن في حذر المواطنين من كل هذه الإجراءات...وهذا حدث شائع".

من جانها، قالت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا إن حكومة موسكو تعتقد أن ما يقرب من ثلث مرضى فيروس كورونا في المدينة هم من الشباب، مشيرة إلي نمو حالات الإصابة "بشكل كبير" الأسبوع الماضي، حيث ارتفع معدل الإصابة المؤكدة بنسبة 70% فيما زاد عدد الحالات الشديدة في المستشفيات بمقدار 30%.

وأضافت راكوفا أن معدل الإصابة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما قد ارتفع بشكل ملحوظ، منوهة بأن الأماكن العامة التي يرتادها الشباب بشكل متكرر "ستغلق لبعض الوقت".

وأكدت نائب عمدة موسكو أن التطعيمات أصبحت بالغة الأهمية مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في موسكو، داعية المواطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح، قائلة إن "التطعيمات متاحة في العيادات الخارجية ومراكز التسوق والمتنزهات".

وتقوم روسيا حاليا بإنتاج اربعة أنواع من اللقاحات المسجلة ضد فيروس كورونا هي: "سبونتيك V " و "ابيفاك كورونا" و "كوفيفاك" ذو الجرعتين بالإضافة إلى "سبونتيك لايت" ذو الجرعة الواحدة.

وفي السياق، أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، اليوم /السبت/ تسجيل لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد خاص بالأطفال بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وقدّم غينتسبيرغ وعدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيقوم بتسجيل لقاح مضاد لـ"كورونا" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين بين 15- 17 سنة، بحلول شهر سبتمبر المقبل، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

جاء هذا الإعلان على هامش حفل توزيع الجوائز الذي نظمته روسيا، تزامنا والاحتفال بـ"اليوم الوطني الروسي".

من جانبه، أخبر نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوجونوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتمالية ظهور سلالة "موسكو" من فيروس "كورونا".

كان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد وقع أمرا يقضي بتمديد أيام العطل في العاصمة الروسية من 15 إلى 19 يونيو الجاري، مع الاحتفاظ بأجور الموظفين في موسكو، مع اعتماد عدة إجراءات احترازية بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا.