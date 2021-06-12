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تسرب نفطي: جهود حثيثة لاحتواء بقعتي نفط في جزيرة كورسيكا

04:28 م السبت 12 يونيو 2021
تسرب نفطي: جهود حثيثة لاحتواء بقعتي نفط في جزيرة كورسيكا

جهود حثيثة لاحتواء بقعتي نفط في جزيرة كورسيكا

باريس- (بي بي سي):

تعمل السلطات الفرنسية، على الحد من الضرر البيئي الذي قد تسببه بقعتي نفط تقتربان من ساحل جزيرة "كورسيكا"، في البحر المتوسط.

واستعانت بسفينتين تابعتين للبحرية للمساعدة في جهود تنظيف المناطق المتضررة.

كما أرسل عدد من قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ لتقديم الدعم عند الحاجة، ورصدت مناطق التلوث أمس، ورصدت السلطات صباح السبت بقعتين نفطيين بعرض 35 كيلومترا.

وقد نصحت السلطات السكان بالابتعاد عن الشواطئ، وتجنب الذهاب إلى البحيرات القريبة من المنطقة.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة المتسببين في الحادث.

هذا المحتوى من

BBC
بقعة نفط جزيرة كورسيكا البحر المتوسط فرنسا

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