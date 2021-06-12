تصعيد بريطاني ضد الاتحاد الأوروبي.. و"نزاع بريكست" يهدد قمة السبع

لندن- (د ب أ):

صعدت حكومة المملكة المتحدة من هجماتها على الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يهدد فيه النزاع بشأن التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بنسف قمة مجموعة السبع في إنجلترا.

يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سلسلة اجتماعات ثنائية مع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم السبت ، مع نفاد الوقت لحل نزاع حول قواعد التجارة بعد بريكست التي تؤثر على البضائع التي يتم شحنها إلى أيرلندا الشمالية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون ، خلال لقائه معه صباح اليوم السبت أنه على استعداد لضبط العلاقات بين بلديهما ، في أعقاب أشهر من التوترات، طالما أن المملكة المتحدة تلتزم بتعهدها وتمتثل لاتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" وهي نقطة أكدها ماكرون بقوة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ولكن حتى أثناء اجتماع الزعيمين الفرنسي والبريطاني ، صعد وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب من لهجته ضد الكتلة.

وصرح راب لإذاعة " بي بي سي"اليوم السبت بأن الخيار بشأن تفاقم الجدل هو خيار للأوروبيين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدات متطابقة "تفاوضنا على بروتوكول يحافظ على ذلك ، ووقعته وصدقت عليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

والتقت فون دير لاين وميشيل مع جونسون على هامش قمة مجموعة السبع في كورنوول بجنوب غرب إنجلترا اليوم السبت.

وقالا "يجب على الجانبين تنفيذ ما اتفقنا عليه" ، مضيفين أن هناك " الاتحاد الاوروبي متحد بشكل كامل في موقفه في هذا الشأن".

وألمح مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى مناقشات محتدمة. وقال المسؤول اليوم السبت بعد الاجتماعات ، "إن لغة الخطاب [بحاجة] إلى التخفيف ونحتاج إلى البحث بنشاط عن الحلول الواردة في البروتوكول".

ولكن المتحدث الرسمي باسم جونسون قال إن اتباع نهج مختلف أمر ضروري ، مضيفا أن رئيس الوزراء يريد إيجاد "تغييرات جذرية وحلول عملية".

وانطلقت، أمس الجمعة، قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمنتجع كورنوال غربي إنجلترا، وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح لوباء كورونا.

وأشاد جونسون بأول قمة يعقدها قادة مجموعة السبع بحضور شخصي منذ نحو عامين، مشيرا إلى "فرصة هائلة" لبدء التعافي من أزمة كوفيد، حسب قناة "سكاي نيوز" البريطانية أمس.