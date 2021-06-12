بايدن يدعو الغرب إلى تشكيل تحالف ضد الصين

قال أحد مساعدي الرئيس الأمريكي لبي بي سي إن جو باي

واشنطن- (بي بي سي):

قال أحد مساعدي الرئيس الأمريكي لبي بي سي إن جو بايدن سيحث، في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع، الدول الغربية على مواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

وفي القمة المقامة في كونوال، جنوبي انجلترا، يُتوقع أن يدعو بايدن إلى إقامة تحالف جديد لمنافسة إنفاق بكين على البنية التحتية في الدول النامية.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين بتشغيل العاملين بالسخرة وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج.

كما سيلتزم قادة مجموعة السبع بخطة جديدة لوقف الأوبئة في المستقبل.

وتشمل الإجراءات خفض الوقت اللازم لتطوير لقاحات وعلاجات كوفيد 19 إلى أقل من 100 يوم.

ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، القمة التي تستمر ثلاثة أيام في منتجع خليج كاربيس الساحلي في كورنوال.

ماذا فعلت القوى الغربية إزاء الصين حتى الآن؟

وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا عقوبات منسقة على الصين.

واستهدفت العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، كبار المسؤولين في شينجيانغ، الذين اتهموا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الأويغور.

ويُقدر عدد الإيغور والأقليات الأخرى المحتجزين في معسكرات في المقاطعة الشمالية الغربية بنحو أكثر من مليون شخص.

واتُهمت الحكومة الصينية بإجراء عمليات تعقيم قسري لنساء الإيغور وفصل الأطفال عن عائلاتهم.

وتضمن تحقيق أجرته بي بي سي، نُشر في فبراير الماضي، شهادات مباشرة عن الاغتصاب المنهجي والاعتداء الجنسي وتعذيب المعتقلين.

وردت الصين بفرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين.

ما هي خطة كوفيد 19 لمجموعة السبع؟

سيصدر القادة إعلان كاربيس باي لمنع أي تكرار لسيناريو الدمار البشري والاقتصادي الذي أحدثه كوفيد 19.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أصيب أكثر من 175 مليون شخص في العالم بالعدوى منذ بدء تفشي المرض، ووقعت 3.7 مليون وفاة مرتبطة بكوفيد 19.

وسيوضح إعلان مجموعة السبع سلسلة من الخطوات، بما في ذلك:

- تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض مستقبلي إلى أقل من 100 يوم

- تعزيز شبكات المراقبة العالمية وقدرة التسلسل الجيني

- دعم إصلاح منظمة الصحة العالمية وتعزيزها

ومن المتوقع أن يتضمن الإعلان توصيات من تقرير أعدته مجموعة من الخبراء الدوليين من مختلف القطاعات الصناعية والحكومية والمؤسسات العلمية.

كما يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس، في جلسة السبت.

وشدد الدكتور تيدروس على أن "العالم يحتاج إلى نظام مراقبة عالمي أقوى لاكتشاف مخاطر الأوبئة والجوائح الجديدة".