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مجموعة السبع: التزام القادة بوضع خطط لمنع تفشي الأمراض والأوبئة

12:33 م السبت 12 يونيو 2021
مجموعة السبع: التزام القادة بوضع خطط لمنع تفشي الأمراض والأوبئة

قادة دول مجموعة السبع في بريطانيا

لندن- (بي بي سي):

تعهد قادة دول مجموعة السبع في بريطانيا بمنع انتشار أوبئة جديدة من خلال وضع استراتيجية لمواجهة تفشي أي وباء في غضون مائة يوم من بدئه.

ومن المتوقع أن يوقع الزعماء على إعلان يتضمن تطوير الرقابة الصحية وتسريع التشخيص وتطوير اللقاح.

وأشار المجتمعون إلى أن 75 في المائة من الأمراض الجديدة تظهر أولا في الحيوانات، وهذا يتطلب التركيز على تحصين الماشية، لذا لابد من وضع خطة تتضمن توصيات للحكومات حول كيفية السيطرة على تفشي الأمراض قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

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