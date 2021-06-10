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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر برصاص قوة إسرائيلية خاصة

09:39 ص الخميس 10 يونيو 2021
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر برصاص قوة إسرائيلية خاصة

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة، وفقا للتلفزيون الفلسطيني، أن الشهداء هم: الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة أدخل على إثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وذكر التلفزيون أن قوات الاحتلال، التي اقتحمت المنطقة، استولت على مركبة الشهيد العموري الذي تم احتجاز جثمانه، واعتقلت شابا آخر كان برفقته.​

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Asha
وزارة الصحة الفلسطينية لاحتلال الاسرائيلي ستشهاد فلسطينيين يش الاحتلال

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