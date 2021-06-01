نائب أمين عام الناتو يتابع مناورات لردع العدائيات المفاجئة لمناطق جنوب شرق أوروبا

بلجيكا -(أ ش أ)

قام مارسيا جوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي بزيارة لمقر قوات الحلف المتعددة الجنسية المتولية مهمة تأمين حدود الحلف الجنوب شرقية في أوروبا، وذلك في إطار فعاليات المناورة الكبرى لحلف شمال الأطلنطي "المدافع الصامد 2021".

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للحلف في بروكسيل، تتمركز قوات حماية جنوب شرق الحلف في رومانيا التى رافق وزير دفاعها نيكولاى سايكو نائب أمين عام الناتو خلال تفقده لتشكيلات قوات الدفاع عن جنوب شرق الحلف.

وتم خلال الجولة التفقدية متابعة مجريات التدريب القتالب "المدافع الصامد 2021" التى بدأت في الثاني عشر من مايو الماضي و تستمر حتى الثاني والعشرين من يونيو الجارى، حيث تقوم التشكيلات المشاركة فى التدريب من قوات الحلف بالتدرب على الانتشار السريع و التحرك لصد العدائيات المفاجئة ، كما ركز التدريب على المعاونة المتكاملة من القوات الجوية للقوات البرية فى عمليات الاستطلاع التكتيكى وتقديم الأغطية الجوية للقوات البرية.

و كان لافتا حضور التدريب الماريشال جوى سير ستيوارت بيتش رئيس اللجنة العسكرية فى حلف شمال الأطلنطى وكذلك الجنرال دانيا بيتريسكيو رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الرومانية .

و تعد مناورة " المدافع الصامدة 2021 " هى المناورة الأكبر لحليف شمال الإطلنطي هذا العام و تشارك فيها 9000 من قوات المشاة المميكنة للحلف و قوات النخبة و 20 بارجة بحرية قتالية متعددة المهام و 60 مقاتلة قاذفة و 500 عربة قتال مدرعة .

وتمتد فعاليات التدريب من مناطق الشمال الأمريكى غربا ، و حتى منطقة البحر الأسود على أطراف الحلف الشرقية وذلك لتعزيز قدرة قوات الحلف على عمليات النقل الاستراتيجى و الفتح التعبوى لتشكيلاته للتصدى لأية عدائيات فى الاتجاهات الاستراتيجية كافة مع التركيز على الاتجاه الاستراتيجى شرقى الحلف وهو الاتجاه الذى يقول المراقبون إن اقتراب مناورات الحلف منه على الأراضى الرومانية هو رسالة تحذير واضحه لجيران شرق أوروبا حيث تتمركز تشكيلات قوامها 4 آلاف فرد من قوات التدخل السريع الأطلسية لصد أية عدائيات مؤلفة من 10 دول من قوات بلدان الحلف فى وسط و شرق أوروبا.