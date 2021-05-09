انتشار خيالة الاحتلال الإسرائيلي في الشيخ جراح بالقدس لمحاولة تفريق المتظاهرين (فيديو)

مصراوي:

انتشرت الخيالة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الشيخ جراح، بالقدس الشرقية، في محاولة لتفرقة المحتجين الرافضين لمخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة.

وتراجعت الحكومة الإسرائيلية، عن مخططاتها الساعية لإخلاء منازل مواطنين فلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بعد دعوى قضائية ضد عائلات فلسطينية.

ووافقت المحكمة العليا الأحد على طلب أفيخاي ماندلبليت المدعي العام الإسرائيلي تأجيل جلستها المقرر عقدها الاثنين للنظر في عمليات إخلاء فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية حتى يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى من عدمها. وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية في بيان إن الموعد الجديد للجلسة سيحدد خلال ثلاثين يوما من تاريخه. وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى الإنهاء الفوري لكافة عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وحذرت من أنها قد "ترقى لجرائم حرب".

وكان السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، عقد اجتماعًا، اليوم الأحد، مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أنه تم أيضا التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

كما تم التشديد خلال اللقاء على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق 7 مايو الجاري، بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسئولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.