وكالة الفضاء الصينية: بقايا الصاروخ لونج مارش تعود للأرض واحتراق معظم أجزائه

بكين- (د ب أ):

ذكرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة أن حطاما من الصاروخ الحامل "لونج مارش 5 بي دبليو2" عادت مرة أخرى إلى الغلاف الجوي للأرض في الساعة العاشرة و24 دقيقة صباح اليوم الأحد، واحترقت معظم أجزائه خلال تلك العملية، طبقا لما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم.

وأضافت الوكالة في بيان اليوم الأحد أن موقع الصاروخ، عند خط طول 47ر72 درجة شرقا وخط عرض 65ر2 درجة شمالا.

وقال سونج تشونج بينج، الخبير في مجال الفضاء والمعلق التلفزيوني للصحيفة إنه "أمر طبيعي للغاية" أن يعود حطام الصاروخ إلى الأرض وهي من الممارسات الشائعة التي يقوم بها المشاركون العالميون في مجال الفضاء، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانج وينبين أمس الاول الجمعة أن احتمال حدوث ضرر ناجم عن الصاروخ، الذي حمل الكبسولة المركزية تيانهي إلى محطة الفضاء الصينية إلى مدار في الفضاء في 29 إبريل الماضي "ضئيل للغاية".

وكان تلفزيون الصين المركزي الرسمي قد قال في وقت سابق اليوم، إن بقايا الصاروخ الفضائي عادت للدخول إلى الغلاف الجوي في الساعة 10:12 صباحًا بالتوقيت المحلي فوق البحر المتوسط وهبطت في الساعة 10:24 صباحًا في المحيط الهندي، في المياه الدولية قبالة جزر المالديف.

وكان خبراء الفضاء قد حذروا من الخطر الناجم عن احتمال سقوط حطام جراء العودة غير المسيطر عليها للقسم الرئيسي من الصاروخ البالغ وزنه 20 طنا وطوله 30 مترا .

يشار إلى أنه في مايو 2020، سقط حطام من صاروخ آخر من طراز لونج مارش 5 بي على مناطق ريفية من ساحل العاج، مما تسبب في أضرار للعديد من المباني في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.