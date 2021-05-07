الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن الأوضاع في سوريا

01:36 م الجمعة 07 مايو 2021
الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن الأوضاع في سوريا

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا.

ذكر المرسوم أنه سيتم تمديد نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية لسنة إضافية واحدة .. كما وقع بايدن أوامر مماثلة لتمديد نظام حالة الطوارئ في بعض جمهوريات إفريقيا الوسطى والعراق، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

يذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.

وكانت أمريكا أعلنت حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في مايو 2004، وتم لاحقا تمديدها نظرا لما وصفته واشنطن بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، الذي مثلته سوريا.

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